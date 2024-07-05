Samsun'da Ehliyet Sınavı Çetesine Operasyon: Kopya Düzenekleriyle Yakalanan 3 Kişi

Samsun'da ehliyet sınavı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda kopya düzenekleriyle birlikte 3 kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çarşamba ilçesinde bir lisede yapılan motorlu taşıtlar sınavına giren bir şahsın elektronik cihazlarla dışarıdan yardım alacak şekilde tasarlayarak üzerine kamufle ettiği kopya düzeneği ile sınava girdiği tespit edilmesi üzerine takip ve çalışma başlatıldı. Sınav sırasında suçüstü yakalanan S.A.(19) ve kopya düzeneğini hazırlayan Y.U.(49), N.E.(41) isimli organizatörlerin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda, 5 adet mikro casus kulaklık, 2 adet kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 adet mobil Wi-Fi cihazı, 1 adet mobil aktarım cihazı, 4 adet cep telefonu, 1 adet powerbank, 3 adet lehimlenmiş düzenek kablosu ile düzenek yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili S.A., Y.U. ve N.E. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN