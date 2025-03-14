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Samsun'da Eğlence Mekanında Gizli Silah Deposu: İş Yeri Sahibi Tutuklandı

Samsun'da Eğlence Mekanında Gizli Silah Deposu: İş Yeri Sahibi Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir eğlence mekanında yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Mekanın sahibi 'vahim nitelikte silah bulundurmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Samsun'da bir eğlence mekanında ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İlkadım ilçesinde alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda tavan arasına zulalanmış ve çelik kasaya konulmuş 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 8 adet pompalı tüfek, 54 adet tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon dahilinde iş yeri sahibi S.C.D. (27) ile çalışanlar M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. 5 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, tavan arasında çanta içinde zulalanmış otomatik tabancayla ilgili iş yeri sahibi S.C.D. "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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