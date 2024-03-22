Dilencilerin paraları balık poşeti ve ramazan pidesinden çıktı

Samsun'da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalanan dilencilerin, paraları balık poşetine ve Ramazan pidesine saklaması dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri rutin olarak yaptıkları denetimlere bu Cuma günü de devam etti. Dilenci Mücadele Amirliğine bağlı ekipler cemaatin yoğun olduğu cami avlularında dilenci avına çıktı.

BALIK POŞETİNDEN 500, RAMAZAN PİDESİNDEN 300 LİRA ÇIKTI

Yağmurlu ve soğuk havalarda vatandaşların duygularını daha çok sömürmek için küçük yaştaki çocukları da dilenmeye getiren dilenciler, ekiplerin çalışması ile suçüstü yakalandı. Araçlara bindirilen dilenciler Dilenci Toplama Merkezi'ne götürüldü. Yapılan üst aramalarında bazı dilencilerin üzerinden az miktarda para çıkarken, bazılarının ise paraları istavrit balığı dolu poşete (500 TL) ve Ramazan pidesinin içerisine (300 TL) sakladığı tespit edildi. Üst aramasında bulunan paralara el konulurken, dilencilere de idari para cezası uygulandı.

"ALIŞILAGELMİŞ YERLERİN DIŞINDA, YİYECEKLERİN İÇİNDE DE PARALARI BULABİLİYORUZ"

Halkın huzur ve refahının korunması, insanların duygularının sömürülmemesi için operasyonların düzenli aralıklar ile yapıldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Dilenci Mücadele Amiri Kurtuluş Lafçı, "Samsun genelinde sorumluluk alanlarımızda denetimlerimiz sıklıkla devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında sayısı artan dilencilerden tespit edilenlere Kabahatler Kanunu'na göre cezai yaptırım uygulanıyor. Ayrıca dilencilikten elde ettikleri gelirlere de el konularak kamu yararına geçiriliyor. Vatandaşlarımıza önerim, dilencilerin bu işi meslek olarak yaptıklarını unutmamalarıdır. Bunlar her gün planlı bir şekilde dilenerek kendilerine meslek haline getiren kişilerdir. Dilenciler paraları saç tokalarının içine, et ve balıkların içerisine, vatandaşların verdikleri gıda ürünlerinin içerine, ekmek ve pidelerin içerisine saklayabiliyor" dedi.

CEZASI 977 LİRA

Dilencilik yoluyla vatandaşları kandırdıkları tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu'na göre 977'şer TL idari para cezası uygulanıyor.