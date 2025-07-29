Samsun'da Cinayet Zanlısı Gürcistan'da Yakalandı

Samsun'da 2020 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Yalçın Cerrah cinayetiyle ilgili kırmızı bültenle aranan ve "Demirözler" organize suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen T.Ö., Gürcistan'da yakalanarak Samsun polisine teslim edildi.

31 Ekim 2020'de Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yalçın Cerrah sokak ortasında 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında toplam 19 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaçtığı Gürcistan'da yakalandı

Polis, cinayetin organize suç faaliyeti kapsamında işlendiğini tespit etti. Olayda silah kullandığı iddia edilen T.Ö.'nün, örgüt lideriyle birlikte Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Hakkında "örgüt faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan T.Ö., İnterpol Daire Başkanlığı'nın girişimiyle Gürcistan'da yakalandı. Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim edilen zanlı, Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan Yerlikaya: "Enselerindeyiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle aranan T.Ö., Gürcistan'da yakalanarak ülkemize teslim edildi" ifadelerini kullandı. - SAMSUN