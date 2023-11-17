Samsun'da Cep Telefonu Gaspı İddiasıyla Yakalanan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen İ.G., E.G. ve Ö.M.G. polis tarafından yakalandı. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde S.D.'nin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen İ.G., E.G. ve Ö.M.G. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN