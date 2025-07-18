Samsun'da Çatı Onarımında Düşen Stajyer Yaralandı

Samsun'da çatı onarımında çalışan 16 yaşındaki stajyer öğrenci, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Limon Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil bir evin çatısının onarımı sırasında stajyer öğrenci Baran A., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN