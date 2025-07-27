Samsun'da Çalınan Traktörle Şehir Merkezinde Tur Atan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Çalınan Traktörle Şehir Merkezinde Tur Atan Şahıs Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde çalındığı tespit edilen traktörle şehir merkezinde gezen 49 yaşındaki B.G., polis tarafından yakalandı. Olay, vatandaşların şüphelenmesi sonrası yapılan ihbar ile ortaya çıktı.

Samsun'da çaldığı traktörle şehir merkezinde gezerken şüphe uyandıran şahıs, yapılan ihbar sonucu polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesnin Derecik Mahallesi Yeşilkent Düğün Salonu yanında park halinde 55 H 0787 plakalı traktörü anahtar uydurup çalan 49 yaşında B.G., traktörle şehir merkezi olan Kale Mahallesi Saathane Meydanında tur atınca vatandaşların dikkatini çekerek, "Alkollü olma ihtimali olan bir kişi traktörle tur atıyor" diye 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Traktörün plakasını telsizden anons edilerek görüldüğü yerde alınmasını istendi. Trafik polisleri söz konusu traktörü Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde durdurdu. Traktörde bulunan B.G. park halindeki traktörü gezmek için aldığını söyledi. Olay yerine hırsızlık bürosu ekipleri de sevk edildi. Yapılan kontrolde traktörün çalındığı ortaya çıktı. Polis traktörün sahibi H.K.'ye ulaşarak traktörünün çalınmış olduğunu haber verdi. Traktörün yakalandığı yere gelen H.K. aracını kontrol etti. Rahat hareketler sergileyen B.G. " en Bilo dayıyım. Dayı lakabını almak için 50 senedir savaşıyorum. Yeşilkent Düğün Salonu önünden aldım. Akü başı çıkıktı taktım, mazotunu kontrol ettim. Gezdim biraz. Emniyet peşimde olduğu için çorap satıyorum, adresim belli olsun diye. Ben oyun oynarım. Oyunları da ben bozarım. Noktayı da ben koyarım" demesi dikkat çekti. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol ölçümünde B.G. alkolsüz çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan B.G., İlyasköy Polis Merkezine götürülürken, traktör ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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