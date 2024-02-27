Üye Girişi
Haberler

Samsun'da bir imam kaldığı lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Samsun'un Canikli ilçesinde bir caminin lojmanında çıkan yangında 35 yaşındaki imam Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Çakır, 5 yıldır ilçede bulunan Kıran Yayla Cami'nde görev yapıyordu.

Samsun'un Canik ilçesinde bir caminin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi.

5 YILDIR AYNI CAMİDE GÖREV YAPIYORDU

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gödekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldır Kıran Yayla Cami imamı olarak görev yapan Ahmet Çakır (35), kaldığı caminin lojmanında çıkan yangında olay yerinde can verdi.

Samsun'da bir imam kaldığı lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

Lojmanın yandığını yangın söndükten sonra fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Yangında hayatını kaybeden imam Ahmet Çakır'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çakır, otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Samsun'da bir imam kaldığı lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

TÖRENE BAŞKAN SANDIKÇI DA KATILDI

Cenaze törenine, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Canik Müftüsü Bayram Karar ile Çakır ailesi ve yakınları katıldı.

Samsun'da bir imam kaldığı lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Cami 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 45. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Survivor Sema diskalifiye oldu mu, elendi mi? Sema Aydemir Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Mahmut Yiğit kimdir? HÜDA PAR Çankırı Belediye Başkan Adayı Mahmut Yiğit kaç yaşında, nereli? Tolga Savacı kimdir, öldü mü? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereli? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 27 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İYİ Parti Rize adayı kim? 2024 İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan kimdir? İYİ Parti Osmaniye adayı kim? 2024 İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı Alpaslan Koca kimdir? İYİ Parti Ordu adayı kim? 2024 İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz kimdir? İYİ Parti Niğde adayı kim? 2024 İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Naim Erem kimdir? İYİ Parti Nevşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title