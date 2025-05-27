Samsun'da Berberdeki Silahlı Saldırıda Eski Cezaevi Müdiresi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Berberdeki Silahlı Saldırıda Eski Cezaevi Müdiresi Hayatını Kaybetti
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1998'de cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen Barış Kol, berberde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Saldırının failinin Kol'un abisi olduğu tespit edildi.

Samsun'da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı abisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Barış Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Silahlı saldırgan ise otomobil ile kaçtı. Gazi Devlet Hastanesine akın eden Barış Kol'un yakınları ile hastanede arbede çıktı. Polis olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Polis hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan Barış Kol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı Barış Kol'un abisi Ahmet Kol'un (46) gerçekleştirdiği tespit etti. Firarda olan şahsı yakalamak için polisin çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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