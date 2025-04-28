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Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

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Samsun'da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde heyelan sonucu oluşan göçükte baba ve 2 kızı hayatını kaybederken, gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı. İstasyon müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEYELANDA BABA VE 2 KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'ın Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ile sahibi M.Z.G.(70) "taksirle birden fazla kişinin ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan M.Z.D. ve K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

AKARYAKIT İSTASYONU SAHİBİ TUTUKLANDI

Akaryakıt istasyonu müdürü M.Z.D. çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. İstasyon müdürü K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA-DHA

Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıPrates:

Ruhsatı verenin suçu yok mu? Yoksa kaçakmı?

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Haber YorumlarıSelçuk Yılmaz:

dağı delip gerekli tedbiri almayan istasyon sahibi miymiş ?

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Peki oraya ruhsatı kim verdi kim olur dedi oraya ruhsatı verenleri neden tutulamıyosunuz suçlu değilmi yani

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

ALLAH tan gelene ne tutuklaması

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÇOK TEHLİKELİ BİR TOPLUMUZ

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ben anlayamadim heyalani bu iki kisimi yapmis, dagin oyulmasina kim izin vermis kim toprak etüdü yapmis kim ruhsat vermis bu ülkede ak partiyle uzaktan yakindan alakali olanlar niye hesap vermiyor, boludaki yanginda isi belediyeye yikmak icin kendilerini parcaladilar olmadi sahte belge tutmadi , hayatini tehlikeye atarak insanlari kurtaran itfaiyeciler icerde gercek sorumlular akp liler disarda.

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Haber YorumlarıGavurdağlı:

Herkes hocayı suçlamış neden tedbir almadın diye, hoca da demişki hırsızın hiç mi suçu yok. İyi tamam da usta oraya ruhsat verenin hiç mi suçu yok. Sorumluluk mevkiinde olanlara ne zaman sorumluluk yüklenecek. Onların sorumluluğu lüks makam ve lüks araç kullanmak mı.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Ah be yavrularım:(

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Oraya o ruhsatı verenlerin hiç mi suçu yok Abv

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Şimdi akaryakıt patronuna heyelani denen yaptın amacın neydi Diye mi soracaklar yoksa ruhsatı kim verdi bilmiyormusun diyecekler

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