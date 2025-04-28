Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Samsun'un Canik ilçesinde heyelan sonucu oluşan göçükte baba ve 2 kızı hayatını kaybederken, gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı. İstasyon müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEYELANDA BABA VE 2 KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'ın Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ile sahibi M.Z.G.(70) "taksirle birden fazla kişinin ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan M.Z.D. ve K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

AKARYAKIT İSTASYONU SAHİBİ TUTUKLANDI

Akaryakıt istasyonu müdürü M.Z.D. çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. İstasyon müdürü K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA-DHA