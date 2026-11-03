Samsun'da avukatı takip ettiği iddia edilen mali müşavire 6 ay 20 gün hapis verildi

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Samsun'da boşanma davası devam eden eşinin avukatının ofisinden çıkışını bekleyip, trafikte aracıyla ısrarlı takip eden ve sıkıştırarak can güvenliğini tehlikeye atan manevralar yaptığı iddia edilen mali müşavire, yargılandığı davada 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Olay, 5 Mart 2025 tarihinde Samsun'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki M.U. adlı kadının avukatlığını yapan Y.F.Ç., bürosundan ayrılarak aracıyla seyir halindeyken kadının boşanmak istediği eşi mali müşavir Ö.U. tarafından takip edildiğini fark etti. Ö.U., kadın avukat Y.F.Ç.'nin kullandığı aracı trafikte uzun süre yakın mesafeden takip ederek tehlikeli manevralar yaptı. Takip sırasında hızını 130 kilometreye kadar çıkardığı öne sürülen Ö.U.'nun hareketleri nedeniyle trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Korkuya kapılan avukat, polisi arayarak yardım istedi ve en yakın karakola sığınarak sanıktan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Samsun 13. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada sanık Ö.U., suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında Ö.U., trafikte avukatla karşılaşmasının tamamen tesadüf olduğunu, mağdurun kullandığı aracı tanımadığını ve herhangi bir takip eyleminde bulunmadığını savundu.

Mahkemece yapılan yargılamada kent güvenlik sistemi (KGS) kameraları ve kamera izleme tutanakları, bilirkişi raporları ile tanık beyanları değerlendirildi. Dosyadaki deliller doğrultusunda sanığın, eşiyle arasındaki boşanma davasından kaynaklı avukata husumet nedeniyle araçla takibi kasıtlı olarak gerçekleştirdiği kanaatine varıldı.

Sanığın trafikteki tehlikeli sürüşü ve ısrarlı takip eyleminin dosyadaki delillerle sabit olduğu değerlendirilerek cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanık Ö.U.'yu Türk Ceza Kanunu'nun 123/A-1 maddesinde düzenlenen "ısrarlı takip" suçundan takdiren ve teşdiden 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargılama sürecindeki olumlu tutum ve indirim nedenlerini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasında 1/6 oranında indirim uygulayarak cezayı 6 ay 20 güne düşürdü.

Sanığın sabıka durumu ve yeniden suç işleme eğilimine ilişkin değerlendirmeleri de dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı