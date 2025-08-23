Samsun'da Alzheimer Hastası Vedat Ceylan Kayboldu

Samsun'da Alzheimer Hastası Vedat Ceylan Kayboldu
Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde dün kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan, her yerde aranıyor.

Alaçam ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası 55 yaşındaki Vedat Ceylan, dün sabah erken saatlerde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ceylan için polis, jandarma, AFAD, zabıta ve sivil toplum kuruluşları arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yenicami Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Vedat Ceylan, en son Karşıyaka mevkisinde elinde kırmızı şişme mont ile görülmüş. Ailesi, yaşlı adamın hafıza kaybı nedeniyle yönünü kaybedebileceği ve tehlikeli durumlarla karşılaşabileceği konusunda yetkililerden yardım istedi.

Arama çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlardan da duyarlı olmaları ve Ceylan'ı görenlerin 112'ye haber vermeleri istendi. - SAMSUN

