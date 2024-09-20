Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 93 Yaşındaki Kadın Pencereden Düştü

Samsun'da 93 Yaşındaki Kadın Pencereden Düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde, beyin kanaması geçiren 93 yaşındaki Fatma E., kızının evinin penceresinden düşerek hastanelik oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da kızının 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen 93 yaşındaki kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Fatma E. (93), 1,5 aydır kızının evinde kalmaya başladı. Yaşlı kadın 2'nci kattaki evi penceresinden yere düştü. Ölümden dönen 6 çocuk annesi Fatma E., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik İnceleme 3-sayfa samsun Sağlık Yaşam Polis Canik Kaza

Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 21 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Akrep burcu yorumu! 21 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kara Ağaç Destanı SON bölüm izle! 20 Eylül Cuma Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm FULL HD izleme linki! Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 17. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });