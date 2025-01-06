Samsun'da 500 Gram Esrarla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım ilçesinde yaptığı operasyonda 500 gram esrar ele geçirirken, Ü.U. (48) isimli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samsun'da 500 gram esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Ü.U. (48) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 500 gram esrar ele geçirilirken, Ü.U. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa