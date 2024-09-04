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Samsun'da 50 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu İlkadım ilçesinde bir kişinin üzerinde 50 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından üzerinde 50 gram metamfetamin ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu İlkadım ilçesinde B.G'nin üst aramasında 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Güvenlik İlkadım 3-sayfa Güncel samsun Polis

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