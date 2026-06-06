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Samsun'un 5 aylık trafik bilançosu: 22 ölü, 3 bin 137 yaralı

Samsun'un 5 aylık trafik bilançosu: 22 ölü, 3 bin 137 yaralı
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Samsun'da 2026 yılının ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 137 kişi yaralandı. Mayıs ayında ise bin 180 kazada 2 kişi öldü, 765 kişi yaralandı.

Samsun'da 2026 yılının ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 137 kişi yaralandı. Mayıs ayında ise kent genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yaşanan bin 180 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 765 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, mayıs ayında jandarma sorumluluk alanında 114 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 107 kişi yaralandı. Polis sorumluluk bölgesinde ise bin 66 trafik kazası yaşandı. Söz konusu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirirken 658 kişi yaralandı.

2026 yılının ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayında Samsun genelinde jandarma bölgesindeki trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 302 kişi yaralandı. Polis sorumluluk alanında ise 14 kişi yaşamını yitirirken 2 bin 835 kişi yaralandı. Böylece kent genelinde yılın ilk 5 ayında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaştı.

Mayıs ayında yaşanan ölümlü kazalar

Mayıs ayında yaşanan ölümlü kazalardan biri 7 Mayıs'ta Terme ilçesi Yüksek Yayla Mahallesi Yumru Taş mevkisinde meydana geldi. Kereste yüklü kamyonetin yaklaşık 200 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bir diğer ölümlü kaza ise 11 Mayıs'ta İlkadım ilçesi Ankara yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkisinde yaşandı. Balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün iş yerinin karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk annesi kadın, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, mayıs ayı verileri, Samsun'da trafik kurallarına uyulmamasının yol açtığı kazaların can kayıpları ve yaralanmalar açısından önemli bir sorun olmaya devam ettiğini ortaya koydu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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