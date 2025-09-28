Haberler

Samsun'da 16 Yaşındaki Damat Adayı, Nişanlısının Yüzüğünü Zorla Aldığı İddiasıyla Tutuklandı

Samsun'da 16 Yaşındaki Damat Adayı, Nişanlısının Yüzüğünü Zorla Aldığı İddiasıyla Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 16 yaşındaki damat adayı, 14 yaşındaki nişanlısının yüzüğünü zorla aldığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, nişanlanan çiftin düğün hazırlıkları sırasında yaşandı.

Samsun'da 16 yaşındaki damat adayı, 14 yaşındaki nişanlısının parmağındaki yüzüğü zorla aldığı iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan çocuk, damatlık almak için yüzüğü istediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki O.Ç., 16 yaşındaki nişanlısı H.H.E. tarafından zorla yüzüğünün alındığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Yaklaşık bir ay önce aileler arasında yapılan törenle nişanlandığı öğrenilen kız çocuğu ile 16 yaşındaki nişanlısının 8 Ekim'de düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H.E. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "8 Ekim'de düğün yapacaktık. Damatlık almak için yüzüğü istedim. Yüzüğü zorla almadım" dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanan H.H.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartuğ Elmaz'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

Tedesco'dan sürpriz! Genç yıldızı Antalya maçı kadrosuna almadı
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.