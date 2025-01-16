Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde jandarma, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.Ş. adlı şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Samsun'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Terme ilçesinde jandarma tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "dolandırıcılık ve kasten yaralama" suçlarından 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.Ş. (33) yakalandı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan A.Ş., Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa