Samsun Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Bafra ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda S.K. adlı kişi ayağından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bafra ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 2 kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında R.L., S.K. adlı şahsa silahla ateş etti. S.K. açılan ateş sonucu ayağından vuruldu. Olay yerinde bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
