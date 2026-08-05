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Hatay'da Kamışlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Kamışlık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde kamışlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'da kamışlık alanda çıkan yangında alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın; Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde kamışlık alanda çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın, geniş bir alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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