Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'la ilgili davanın ikinci gününde ifadesine başvurulan isimlerden biri de tutuklu sanıklardan Salim Güran'ın eşi Melek Güran oldu. Mahkeme salonunda Melek Güran'a eşinin eskortlarla mesajlaşması da soruldu.
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılandığı dava dün başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Narin Güran'ın annesi, abisi ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran ilk kez hakim karşısına çıktı.
"EŞİM BENİ ALDATMAZ"
Davanın ikinci gününde ise tanıklar ifade verdi. İfade veren isimlerden biri de tutuklu sanıklardan Salim Güran'ın eşi Melek Güran oldu. Duruşmada söz alan avukatlardan biri Melek Güran'a "Eşiniz, sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?" sorusunu yöneltti. Melek Güran bu soruya "Eşim beni aldatmaz" yanıtını verdi.
Diyalog şu şekilde gelişti;
- Avukat: Eşiniz, sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?
- Melek Güran: Eşim beni aldatmaz.
- Mahkeme Başkanı: Tanığın haklarına saygı duyalım.
- Avukat: Kocanız size altın hediye alır mıydı?
- Melek Güran: Hayır.
- Avukat: Size 600 bin liralık altın almadı mı?
- Melek Güran: Hayır.
MAHKEME SALONUNDA İTİRAF ETMİŞTİ
Dün sanık sandalyesine oturan amca Salim Güran, mahkeme başkanının "Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?" sorusuna "Eskort mesajlarını silmiştim" karşılığını vermişti.
Dün amca ile hakim arasında geçen diyalog şu şekildeydi;
- Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?
- Salim Güran: Eskort mesajlarını silmiştim.
- Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.
- Salim: Silmemiş miyim?
- Hakim: Narin'i kim öldürdü?
Salim Güran: Kim öldürmüş, bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler. Onların evinin etrafındayken üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.
- Hakim: Nevzat'tan neden şüphelenmedin?
- Salim Güran: Şüphelenmedim, Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı .Arif, 'Sorun yok' dediği için benim için sorun yok.
- Hakim: Neden akrabalarınızın ifadesini değiştirdiniz?
- Salim Güran: Jandarma gözaltına aldığında döverek öyle söyletti. Ben öyle söylemedim.
- Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.
- Salim Güran: Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim?
- Hakim: Jandarmayı şüpheli yerlere götürmüşsün, çingenelerin oraya.
- Salim Güran: En son ben duyuyorum, o gitmiş bu gitmiş ama benim haberim yok. İki tane çingeneyi gördüklerini söylüyorlar.
- Hakim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25'te Arif Güran'ın evindesin.
- Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.
- Hakim: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.
- Salim Güran: Ben o sırada evdeyim