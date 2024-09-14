Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadesi alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Güran, cezaevine götürüldü. Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Salim Güran şunları kaydetti:

"Nevzat Bahtiyar benim arkadaşım olur, aramız iyidir, köylümüz olur. Ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte, 14.30-20.00 saatleri arasında R.A. ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur. Nevzat Bahtiyar'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat'a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar'ı sormuş olduğunuz 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00'den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran'ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat'a Arif'in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum.

İŞÇİSİ R.A. İLE NE KONUŞTU?

Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti R.A.'ya bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile bir alakası yoktur.

"HAYAT KADINLARI İLE GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN SİLDİM"

Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başka bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum.

NARİN'İN DNA ÖRNEĞİ

Araç benim adıma değildir. Kardeşim Fuat'a aittir. Benim aracım arızalı olduğundan ben bu aracı kullanmaktayım. Aracın kapıları ve camları sürekli açıktır. Çocuklar sürekli arabaya binerler.

ANNESİ İLE İLİŞKİN VAR MI?

Böyle bir şey kesinlikle yoktur."

ANNEYE O SORU SORULMUŞTU

Tutuklanan anne Yüksel Güran, savcılıktaki verdiği ifadesinde amca Salim Güran'la ilişkisi olduğu iddiaları üzerine sorulan "Narin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizle Salim'in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?" sorusuna "Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz" cevabını vermişti.

"Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz?" sorusunu ise "Benim şüphelendiğim kimse yok. Kocamın da husumetlisi olup, olmadığını bilmiyorum" diye cevaplamıştı.