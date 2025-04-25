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Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 61 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 10 gram metamfetamin ve 61 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sorumluluk bölgesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Durasıllı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda M.A.C. (42) ve A.Ö.Ü.'ye (25) ait ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 3 parça halinde 10 gram Metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 61 adet uyuşturucu hap ile şüphelilere ait 2 adet telefon ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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