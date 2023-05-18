Salep soğanı toplayan 6 kişiye 678 bin lira ceza

Elazığ'da salep soğanı toplayan 6 kişiye ekipler tarafından 678 bin lira para cezası kesildi.

Elazığ'da salep soğanı toplayan 6 kişiye ekipler tarafından 678 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, doğa koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, çalışmaları çerçevesinde doğadan salep soğanı toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 6 kişiyi tespit etti. Yakalanan 6 şahsa ekipler tarafından 678 bin lira para cezası kesildi.

Salep soğanları ise ekipler tarafından tekrar toprağa bırakıldı. - ELAZIĞ