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Saldırıya uğrayan belediye başkanı yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Saldırıya uğrayan belediye başkanı yaralandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret için gittiği iş yerinde bir şahsın saldırısına uğradı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret için gittiği iş yerinde bir şahsın saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan Başkan Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yeni açılan kuaför salonunu ziyaret eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, F.Ş. isimli bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırı sırasında merdivenlerden düşen Başkan Yaşar, yaralandı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Başkan Şenol Yaşar, Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başkan Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan F.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halil İbrahim Şenol Pınarbaşı Kastamonu Kuaför 3. Sayfa Haberler

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