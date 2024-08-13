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Eskişehir'de Saldırganın 'Kara Güneş' ve 'Nazi' sembolleri tartışma konusu

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Eskişehir'de 5 vatandaşın bıçaklanarak yaralandığı olayı gerçekleştiren 18 yaşındaki saldırganın yeleğinde yer alan 'Kara Güneş' ve bıçağında bulunan 'Nazi' sembolü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Saldırganın Ataman Kardeşler grubu ile ilişkisi olduğu iddiaları da gündemde.

Eskişehir'de 5 vatandaşın bıçaklanarak yaralandığı olayı gerçekleştiren 18 yaşındaki saldırganın yeleğinde yer alan 'Kara Güneş' ve bıçağında bulunan 'Nazi' sembolü tartışma konusu oldu.

Dün akşam saatlerinde Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde 18 yaşındaki A.K. isimli şüpheli şahıs kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 vatandaşa rastgele saldırarak yaraladı. Yaralıların tedavisi devam ederken, yakalanan şüpheli hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı anını canlı olarak yayınlayan şahsın giymiş olduğu çelik yeleğin üzerine taktığı 'Kara Güneş' ve bıçağında bulunan 'Nazi' sembolü ise sosyal medyada büyük tartışma konusu haline geldi.

Kara Güneş ve Nazi sembolünü kimler kullanıyor?

Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkı olan Kara Güneş'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nasyonal sosyalizmi yeniden canlandırma, bu amaçla nasyonal sosyalist yönetimleri demokratik veya silahlı yollarla başa geçirmeyi hedefleyen, nasyonal sosyalizmi savunan tüm siyasi hareket ve düşüncelere sahip olan Neo-Naziler'in kullandığı biliniyor. Bazı kaynaklarda Kara Güneş'in Nazi Almanyasının ardından Satanizm gibi diğer altkültürler tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Şahsın bıçağında bulunan Nazi sembolü (svastika veya gamalı haç) ise Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) döneminde Almanya'nın bayrağında yer alıyordu.

Sosyal medyada Zafer Partisi iddiaları

Bu arada sosyal medyada dolaşan iddialara göre zanlının Ataman Kardeşler grubu ile ilişkileri konuşuluyor. Zafer Partisi'ne yakın olduğu iddia edilen Ataman Kardeşler, ırkçı ve faşist örgüt olarak genellikle mültecileri hedef alıyor. Şahsın, Ataman Kardeşler'in kullandığı simgelerden birisi olan 'Kara Güneş'i yeleğine takarak bu saldırıyı gerçekleştirmesi nedeniyle bunun da üzerinde duruluyor. Şüphelinin Zafer Partili olduğuyla ilgili herhangi bir kanıta rastlanmadığı öğrenilirken, ancak sosyal medyada böyle bir düşünce hakim gözüküyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güneş 3.Sayfa Haberler

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