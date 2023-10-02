Saldırgan Aksaray'da Yakalandı

Konya'da galerici Hasan Yıldız ile ortağı Fırat Yarsa'ya iş yerinde tabancayla ateş açan Cihan Evren, Aksaray'da polis tarafından yakalandı. Evren, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SALDIRGAN AKSARAY'DA YAKALANDI

Konya'da galerici Hasan Yıldız ile ortağı Fırat Yarsa'ya iş yerinde tabancayla ateş açıp 51 BP 266 plakalı otomobille kaçan Cihan Evren (34), saat 14.00 sıralarında Aksaray girişinde Şehirlerarası Terminal Kavşağı'nda polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Evren, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından, kendisini görüntüleyen gazetecileri " O Hasan Yıldız benim paramı verecek" dedi. Evren, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.