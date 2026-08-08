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Gaziantep'te Kaçak Define Kazısına Suçüstü

Gaziantep'te Kaçak Define Kazısına Suçüstü
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde ve arazide kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Evde oluşturulan derin çukur 'Salak Milyoner' filmini andırırken, kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te bir ev ve arazide define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, evde kazı yaparak oluşturduğu metrelerce derinlikteki çukur dikkat çekerken, 'Salak Milyoner filmi gerçek oldu' dedirtti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmaları sonucunda Nizip ilçesinde M.K. isimli şahsın evinde ve arazisinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Ekiplerce adrese yapılan operasyonda ev sahibi M.K. ile birlikte H.A., R.Y., M.Y. ve İ.M. isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

'Salak Milyoner' filmi gerçek oldu

Şüpheli şahısların evde kazı yaparak oluşturduğu metrelerce derinlikteki çukur dikkat çekerken Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Salak Milyoner'i akıllara getirerek, 'film gerçek oldu' dedirtti. Yapılan aramalarda ise suçta kullandıkları 22 adet değişik boy ve vaziyette duvar kırma aparatı, 8 adet kazı malzemesi, 2 adet merdiven, 2 adet seyyar kablo, 1 adet Hilti ve 1 adet projektör ele geçirildi.

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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