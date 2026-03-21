İstanbul'da silahlı saldırıda ölen genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart'ta Aleyna Kalaycıoğlu ve şarkıcı Canbay arasında arabuluculuk yapmak isterken çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler arasındaki A.K.'nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, memleketi Karasu ilçesinde bulundan Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Onlarında sağ duyulu davranıp çocuklarını adalete teslim etmelerini rica ediyorum"

Cenaze namazı öncesi hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, basın mensuplarını yaptığı açıklamada, "Canımız yandı. Evladımızı kaybettik ama buna sebep olan kişi ortada yok. Kayıp şu an. Muhtemelen yurt dışına çıktığı düşünülüyor. Bu şahıs buraya nasıl geldi, niye geldi?" diyerek yetkililerden olayın üzerine gidilmesini istedi.

"Bu olay örtbas edilir kalırsa, bu olay kapanırsa, çok Kubilaylar ölür. Çok evlatlarımız gider. Oğlumun ölümüne sebep olan kişi bir iş adamı. O da bir baba. Onun eşi de bir anne. Onların çocuğuna bu olay olsaydı, benim ve eşimin nasıl canımız yanıyorsa onlarında canı yanacaktı" diyen Kundakçı, "Onların da sağ duyulu davranıp çocuklarını adalete teslim etmelerini rica ediyorum ve bunu bekliyorum. Bir baba olarak benim yerime kendilerine koymalarını ve gerçekleştirmelerini bekliyorum. Oğulları bir yanlış yaptıysa, bilerek ya da panikleyerek hiç önemli değil, oraya silahla gelmiş muhtemel, tepe lambalı bir araçla gelmiş olması önemli, o da genç bir çocuk. Onun altında tepe lambalı arabanın ne işi var? Belinde silahın ne işi var? Herkes silahla dolaşıp bunu kullanamaya kalkarsa kaos olur" dedi.

"Canıma da mal olsa bu konunun üzerine gideceğim"

Kendisine yurtdışı kaynaklı tehdit mesajları geldiğini belirten baba Kundakçı, "Bana iki tane tehdit mesajı geldi dün. İkisi de yurt dışı kaynaklı, mesajlaşma uygulaması üzerinden. Bu konunun üzerine gitmemem 'çocuğunuzu öldürdük mezarında rahat bırakmayız, sizlere de rahat vermeyiz' tarzında yaklaşımlar içeren bazı mesajlar aldık. Aynı mesajın altından sesli arama geliyor. Bu mesajların gerçeklik payı yüzde 1 bile olsa bundan dolayı önemsedim. Bunu ben emniyet güçlerine de vereceğim. Bana bu konuda tehdit gelecekse bu konu ile alakalı, benim oğlum öldü, ben zaten öldüm. Benim hiçbir şeyden bir korkum endişem yok, vereceğimiz bir candır ama bu konu kapanmayacak. Canıma da mal olsa bu konunun üzerine gideceğim" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı