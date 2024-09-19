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Sakarya'ya Şehit Ateşi Düştü: Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır Şehit Oldu

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Ordu'da trafik kontrol noktasında motosikletlinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın haberi, Sakarya'nın Erenler ilçesindeki ailesine ulaştı. 27 yaşındaki şehidin, evlilik hazırlıkları yaptığı ve sözlendiği öğrenildi. Ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Cenazesi, Ordu'daki törenin ardından Sakarya'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

27 yaşındaki şehidin sözlü ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi

SAKARYA - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması neticesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın şehadet haberi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Sözlü olduğu öğrenilen Çangır'ın, evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.

Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi görevinde saat 09.50 sıralarında durdurulmak istenilen A.T.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet durmayarak yol kenarında bulunan jandarma personeli Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çangır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haber aileye ulaştı

Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın şehadet haberi, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde yaşayan babası Turgut ile annesi Asiye Çangır'a verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

3 erkek kardeşten en küçüğüydü, düğün hazırlıkları yapıyordu

Öte yandan, 3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Mehmet Fatih Çangır'ın sözlendiği ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Çangır'ın görev yaptığı Ordu'da evlilik için evine eşyalarını da yerleştirdiği öğrenildi.

Törenin ardından memleketine uğurlanacak

Şehit Çangır'ın naaşı, Ordu İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törenin ardından Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan askeri kargo uçağı ile memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Şehidin cenazesi yarın Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Akyazı'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sakarya'ya Şehit Ateşi Düştü: Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır Şehit Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa

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