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Sakarya Nehri Kenarında Balık Tutarken Vurulan Adamın Katilleri Tutuklandı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken kurşun isabet eden ve hayatını kaybeden adamın katilleri jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaklaşık bir buçuk ay önce Sakarya Nehri kenarında balık tutan 50 yaşındaki adam, nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin araştırmasını genişleten jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Ağustos 2024 tarihinde Sakarya Nehri kenarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, nehir kenarına balık tutmaya giden iki arkadaştan 50 yaşındaki Metin Kafalı, bir anda yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk müdahale sonrasında Kafalı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde Kafalı'nın vücuduna kurşun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine çalışmaları genişleten jandarma ekipleri, olay günü bölgede duyulan silah sesleri üzerine silahla ateş eden kişilerin peşine düştü. Konuya ilişkin yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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