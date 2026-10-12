Haberler

Sakarya Geyve'de zincirleme trafik kazası 2 can aldı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Geyve'de zincirleme trafik kazası 2 can aldı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meyve yüklü traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meyve yüklü traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir olduğu belirlendi.

Kaza, Geyve ilçesi Yöresel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan İzmir idaresindeki meyve yüklü römork taşıyan traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle meyve yüklü traktör devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, traktör sürücüsü AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir ile yanında bulunan Suriye uyruklu bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer Suriye uyruklu kişinin ise yaralandığı belirlendi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Adnan İzmir ve yanındaki yolcunun cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

Terör sorunu tarih oluyor! PKK'nın kritik kampından özel görüntüler
Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
14 yaşındaki Murat’ın ölümünde kan donduran detay: Zanlı, yapay zekaya silah ve ceza soruları sormuş

Murat'ın ölümünde kan donduran detay: Yapay zekaya silahları sormuş
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası

İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Sahte polis kimliğiyle kaçırdıkları iş insanından 2 milyon dolar fidye isteyen 6 kişi yakalandı

2 milyon dolar fidye istemişlerdi: Sahte polis çetesi yakayı ele verdi
Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!