Haberler

Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'daki bin yataklı şehir hastanesi şantiyesinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, felaketin büyüklüğünü net biçimde ortaya koydu. İşçilerin barınma alanı olarak kullandığı konteynerlerin tamamen alevlere teslim olduğu anlar kameralara yansıdı.

  • Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı süren bin yataklı şehir hastanesi şantiyesinde işçilerin kullandığı konteynerlerde yangın çıktı.
  • Yangında 21 konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
  • Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapımı süren bin yataklı şehir hastanesi şantiyesinde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, yangının ne denli büyük bir alana yayıldığını ve yaşanan paniği gözler önüne serdi.

YANGIN İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE BAŞLADI

Adapazarı Alandüzü Mahallesi'nde inşaatı devam eden şehir hastanesi şantiyesinde, işçilerin istirahat ve barınma amacıyla kullandığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yatakhane olarak kullanılan yapıları sardı.

Sakarya'da Şehir Hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayılması üzerine, şantiyede bulunan işçiler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

21 KONTEYNER KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, çevredeki diğer yapı ve birimlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 21 konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da Şehir Hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, konteynerlerin adeta alev topuna döndüğü, yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı ve işçilerin uyudukları alanların kısa sürede küle döndüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Aşırı yük çeken elektrikli ısıtıcılar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı

Kara Kuvvetleri ihalelerinde 'rüşvet' iddiası! Tutuklananlar var
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu