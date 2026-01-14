Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapımı süren bin yataklı şehir hastanesi şantiyesinde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, yangının ne denli büyük bir alana yayıldığını ve yaşanan paniği gözler önüne serdi.

YANGIN İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE BAŞLADI

Adapazarı Alandüzü Mahallesi'nde inşaatı devam eden şehir hastanesi şantiyesinde, işçilerin istirahat ve barınma amacıyla kullandığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yatakhane olarak kullanılan yapıları sardı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayılması üzerine, şantiyede bulunan işçiler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

21 KONTEYNER KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, çevredeki diğer yapı ve birimlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 21 konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, konteynerlerin adeta alev topuna döndüğü, yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı ve işçilerin uyudukları alanların kısa sürede küle döndüğü anlar yer aldı.