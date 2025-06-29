Sakarya'daki Orman Yangını Yağmurun Etkisiyle Kısmen Kontrol Altına Alındı

Sakarya'daki Orman Yangını Yağmurun Etkisiyle Kısmen Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan orman yangını, yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. 3 kişinin gözaltına alındığı yangında, 150'ye yakın arasözle soğutma işlemi devam ediyor. Köprücek Köyü'nde büyük zarar var.

Sakarya'da geçtiğimiz gün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı.

Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Dün de bölgede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı incelemeler yaparken, "Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda. Etkilenen alanlarla ilgili büyüklüğü şu anda söylemek mümkün değil çünkü bayağı geniş alanda değerlendirme devam ediyor. Bu bölgede en son benzer yangının 30 yıl önce meydana geldiğini de belirtmek istiyorum, hala hafızalarda taze" demişti.

Yağmur sayesinde alevler söndü

3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştıkları alevler, bu sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede alevler yerini dumanlara bırakırken, 150'e yakın arasöz yerden soğutma işlemi yapıyor.

Köy camisi için için yanmaya devam diyor

Gölpazarı bağlı Köprücek Köyünün yüzde 90'ı tamamen kül olurken, köy camiinin de için için yandığı görüldü. Köprücek köyü İsmail Gücen İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilinmeyen bir nedenden dolayı Taraklı'dna çıkan yangın ilçemize kadar geldi. Bizim köyümüze geldi. Biz vatandaşlarımızı ve hayvanlarımızı hemen boşalttık. Müdahale ettik ve köylümüzü ilk gün kurtardık. 35 kilometrelik bir alanda yangın etkili oldu. 23 evden 20'si yanmış durumda. Sadece bizim köy değil Sürmeli ve Urgancılar'da bu durumda. Allah bize yardım etti. Yağmur yağdı ve alevler sönmüş durumda" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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