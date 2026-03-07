Haberler

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren şüpheliyi polis kovalamacayla yakaladı

Güncelleme:
İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği belirlenen bir şüpheli, Akyazı'da durdurularak gözaltına alındı. Araçta 33 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen S.K.(31) isimli şüpheli kullandığı araç gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle Anadolu Otoyolunda durdurulmaya çalışıldı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, Akyazı ilçesinde yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, 33 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca Erenler ilçesinde de aranan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (30) isimli şüpheli ile aynı suçtan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (42) isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
