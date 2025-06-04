Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'den Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 150 gram bonzai ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'den Sakarya'ya uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince, fiziki takibe alınarak otoyol gişelerinde durdurulan araçtan satışa hazır vaziyette 150 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Kocaeli'den Sakarya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Aracın plakasına ulaşan ekipler, fiziki takibe aldıkları aracı Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişelerinde durdurdu. Durdurulan araç ve içerisinde bulunan C.G. (34) ile O.D.'nin (25) üst aramasında 1 paket şeffaf poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 150 gram bonzai ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adli işlemleri tamamlanan C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı

Trump'ın malikanesinde gece yarısı paniği! Hedefinde torunu varmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı

Acun, Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.