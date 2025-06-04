Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kocaeli'den Sakarya'ya uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince, fiziki takibe alınarak otoyol gişelerinde durdurulan araçtan satışa hazır vaziyette 150 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Kocaeli'den Sakarya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Aracın plakasına ulaşan ekipler, fiziki takibe aldıkları aracı Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişelerinde durdurdu. Durdurulan araç ve içerisinde bulunan C.G. (34) ile O.D.'nin (25) üst aramasında 1 paket şeffaf poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 150 gram bonzai ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adli işlemleri tamamlanan C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA