Sakarya'da Trafik Kazası: 21 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde 21 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.

Büyükyanık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Serdar Denizgez (21) idaresindeki 06 JUY 82 plakalı otomobil ile 06 DE 1979 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serdar Denizgez hayatını kaybederken E.A.G. (21), A.E.(21) ve Ö.Y. (45) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Savcı incelemesi sonrasında ise Denizgez'in cenazesi hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA