Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
Sakarya'da Kasım ayında meydana gelen dört ayrı trafik kazası, dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntüler, kazaların sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını ortaya koydu.
Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen dört ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa