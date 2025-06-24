Sakarya'da Samanlık Deposunda Yangın Çıktı

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Kaynarca ilçesindeki bir samanlık deposunda çıkan yangında 200 balya saman kül oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Samanlık deposunda yangın: 200 balya saman kül oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan samanlık deposunda yangın çıktı. 200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kaynarca Müezzinler Mahallesi'nde bulunan R.M.'a ait depoda çıktı. Samanların içerisinde bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tarlaya da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HAZER - 3.Sayfa
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