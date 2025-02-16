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Sakarya'da Polis Memuru Eski Kayınpederini Vurarak Öldürdü

Sakarya'da Polis Memuru Eski Kayınpederini Vurarak Öldürdü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir polis memuru, eski kayınpederini silahla öldürüp bacanağını yaraladı. Olay sonrası tutuklanan polis, adli makamlara sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla vurarak öldürüp, bacanağını yaralayan polis memuru, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D., yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandı. Çocuklarını görmek için Adapazarı'na gelen H.D., eski kayınpederi Yaşar Türkel (60) ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. H.D., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silahla sokak ortasında Yaşar Türkel ve İ.A.'yı vurdu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar Türkel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşar Türkel'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Türkel, Tepekum Mahallesi'ndeki Işıklar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan H.D. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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