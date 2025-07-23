Sakarya'da Orman Yangını: D-650 Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı

Sakarya'da Orman Yangını: D-650 Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı
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Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti kapatıldı. Yangın bölgelerindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı. Yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alevlere havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ayrıca, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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