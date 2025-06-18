Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 54 Gözaltı

Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 54 Gözaltı
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Sakarya'da gerçekleştirilen büyük narkotik operasyonunda, 54 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu maddeleri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince narkotik köpekleri ve dronlar eşliğinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saat 06.30'da şafak operasyonu gerçekleştirildi. 12 narkotik dedektör köpeği, 4 dron olmak üzere toplam 183 ekip, 497 personel ile yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve torbacı olarak tabir edilen 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 484 gram sentetik kannabinoid maddesi, 403 adet sentetik ecza hap, 287 gram skunk maddesi, 276.40 gram metamfetamin, 122 ecstasy, 83 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 19 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 25 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 550 TL nakit para ele geçirildi.

Ayrıca, 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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