Sakarya'da Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yaptığı esnada 19 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Terminal yönünde seyir halinde olan yabancı plakalı Audi marka otomobilin sürücüsü Cafer S. (48), yolun solunda bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptı. Bu esnada karşı şeritten gelen Mikail Güray Esentürk (19) kontrolündeki 54 HA 904 plakalı motosiklet, otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Talihsiz genç son yolculuğuna uğurlandı, sürücü tutuklandı

Bir markette çalıştığı öğrenilen Mikail Güray Esentürk, bugün Ferizli Sinanoğlu Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ani manevrası neticesinde kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Cafer S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna doğru ani manevra yapan otomobile motosikletin çarptığı ve sürücünün savrularak yerde hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. - SAKARYA