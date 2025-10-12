Haberler

Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kozluk Caddesi Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 FT 043 plakalı Hyundai marka otomobil, dönüş yaptığı esnada 34 ZR 0806 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
