Sakarya'da Feci Kaza: Ticari Taksi Kamyonete Saplandı, 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Feci Kaza: Ticari Taksi Kamyonete Saplandı, 1 Ölü, 1 Yaralı
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Sakarya'da Feci Kaza: Ticari Taksi Kamyonete Saplandı, 1 Ölü, 1 Yaralı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, ticari taksi kamyonete çarptı. Taksi sürücüsü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

D-650'de feci kaza... Ticari taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonetteki demir borular, taksinin ön camından içeri girdi

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kamyonete adeta ok gibi saplanan ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Feci kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere kontrolündeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, yol yapım çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girdi. Kazada taksi sürücüsü Mustafa Dere ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN ELGÜN - 3.Sayfa
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