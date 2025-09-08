Haberler

Sakarya'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı

Sakarya'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı
Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçmeye çalışan üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Kazada Anne Gülçin Ataoğlu hayatını kaybederken, kızı yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü olan anne olay yerinde hayatını kaybetti, kızı yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, H.P. idaresindeki 54 AR 991 plakalı FIAT - TOFAŞ marka otomobil, yaya geçidinden karşıya geçemeye çalışan Gülçin Ataoğlu (80) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada Gülçin Ataoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, bisiklette yolcu konumunda olan kızı Serpil A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ataoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı, otomobil sürücüsü H.P. ise gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Annenin hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı feci kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Gülçin Ataoğlu ile Serpil A'nın elektrikli bisikletle yaya geçidinden geçtikleri esnada kazanın yaşandığı, çarpmanın şiddetiyle anne-kızın yerde sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu anlar yer alıyor. - SAKARYA

