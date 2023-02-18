Ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi, eve vardığında acı manzarayla karşılaştı: 3 ölü

Akyazı ilçesi Ömercik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Zengin ailesinin yaşadığı evde kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Evdeki Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin sızan gazdan zehirlendi.

ABLASI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Sabah saatlerinde ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı. Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin'in kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Abdurrahim ve eşi Hacer Zengin

ANNE, BABA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Emirhan Zengin ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emirhan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Zeynep Zengin

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Üç kişini cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.