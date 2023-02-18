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Ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi, eve vardığında acı manzarayla karşılaştı: 3 ölü

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da evdeki kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde yaşanan doğalgaz sızıntısında zehirlenen anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti. Acı manzarayı, ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi sabah saatlerinde eve geldiğinde gördü.

Akyazı ilçesi Ömercik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Zengin ailesinin yaşadığı evde kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Evdeki Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin sızan gazdan zehirlendi.

Sabah saatlerinde ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı. Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin'in kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sakarya'da doğalgaz faciası: 3 ölüAbdurrahim ve eşi Hacer Zengin

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Zengin ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emirhan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Sakarya'da doğalgaz faciası: 3 ölüZeynep Zengin

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Üç kişini cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da doğalgaz faciası: 3 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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