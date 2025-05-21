Sakarya'da Dere Kenarında Tek Tırnaklı Hayvan Kemikleri Bulundu

Sakarya'da Dere Kenarında Tek Tırnaklı Hayvan Kemikleri Bulundu
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Adapazarı ilçesinde bir dere kenarında bulunan parçalanmış tek tırnaklı hayvan kemikleri, son günlerde şehirdeki yemek mekanlarında bu tür etlerin bulunmasıyla ilgili endişeleri artırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dere kenarında parçalanmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında bulunan tek tırnaklı hayvan kemikleri hayrete düşürdü.

Son dönemlerde şehrin farklı noktalarındaki yemek mekanlarında tek tırnaklı hayvan eti bulunmasıyla gündeme gelen Sakarya'da dere kenarında tek tırnaklı hayvana ait parçalanmış halde kemikler bulundu. Adapazarı ilçesi Şeyhköy Mahallesi mevkiindeki derede vatandaşlar tarafından bulunan kemik parçaları hayrete düşürürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HAZER - 3.Sayfa
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