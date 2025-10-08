Sakarya'da Aranan 319 Kişi Yakalandı

Sakarya'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 319 kişi yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 7 Eylül-7 Ekim tarihlerinde kent genelinde çalışma sürdürdü. Operasyonlarda, 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası bulunan 313 hükümlü yakalandı. Ayrıca, "dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 5 ay cezası bulunan Y.K, "hırsızlık" suçundan 20 yıl cezası bulunan M.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 26 yıl 8 ay cezası bulunan E.K, "yağma" suçundan 27 yıl 1 ay cezası bulunan A.M.S.T, "hırsızlık" suçundan 49 yıl 1 ay cezası bulunan İ.K. ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 86 yıl hapis cezası bulunan M.İ. de gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - SAKARYA