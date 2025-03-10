Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli'den Suriye açıklaması! Türkiye ile ilgili uyarısı çarpıcı
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Sakarya'da Alacak-verecek Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'da Alacak-verecek Tartışması Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı'nda alacak-verecek yüzünden çıkan tartışma sonrası 16 yaşındaki O.C.Ş., komşusu Fatih Tunç'u tüfekle vurarak öldürdü. O.C.Ş. kasten öldürme, babası ise kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alacak-verecek meselesi sebebiyle komşusunu tüfekle vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk, 'Kasten öldürme' babası ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İddiaya göre, Evrenköy Mahallesi'nde Fatih Tunç (36) ile E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında dün alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle Fatih Tunç'u vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, baba E.Ş. ile "yaralama" suçundan birçok kaydı olduğu öğrenilen oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk, 'Kasten öldürme' babası ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.